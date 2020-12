KPU Way Kanan Musnahkan 472 Surat Suara Rusak, Cacat dan Berlebih

Laporan Reporter Tribunlampung.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Komisi Pemilihan Umum kabupaten Waykanan melakukan pemusnahan 472 surat suara.

Surat suara tersebut dengan kategori rusak, bacat atau berlebih di halaman depan KPU Kabupaten Way Kanan pada Selasa, 8 Desember 2020 pukul 16.28 WIB dan tertuang dalam Berita Acara Nomor 215/PP.09.3-SD/1808/KPU-Kab/XII/2020.

Refki Dharmawan, Ketua KPU Kabupaten Way Kanan mengatakan setelah dilakukan sortir dan pendistribusian logistik ke 15 Kecamatan.

Diperoleh 472 surat suara yang termasuk kategori rusak, cacat atau Berlebih lalu diadakan pemusnahan dengan cara dibakar.

“Penyedia dari kebutuhan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tersebut adalah PT Temprina Media Grafika Surabaya,” katanya.

Hadir dalam pemusnahan surat suara ini, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar, Kepala Kantor Kesbangpol Way Kanan Indra Zakaria, Kapolres Way Kanan, AKBP Binsar Manurung.

Kemudian, Ketua Bawaslu Way Kanan, Yesi Karnainsyah, Perwakilan Kodim 0427 Sertu Santoso, dan Bripka Wawan Raamadhan, Anggota KPU Kabupaten Way Kanan (I Gede Klipz Darmaja, Noprisah Hariyanto) dan Sekretaris KPU Kabupaten Way Kanan, M.Arifin. (Tribunlampung.id/Anung Bayuardi)