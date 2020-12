Fakta-fakta Meninggalnya Melisha Indonesian Idol, Teman Dekat Ungkap Hasil Rontgen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Peserta ajang pencarian bakat Indonesian Idol Melisha Sidabutar meninggal dunia karena penyakit jantung.

Melisha Sidabutar meninggal dunia pada Selasa (8/12/2020).

Kabar duka meninggalnya Melisha mengejutkan publik Tanah Air.

Ucapan duka cita disampaikan keluarga Melisha dan juga rekan sesama peserta Indonesian Idol.

Begitu juga Instagram resmi Indonesian Idol memasang foto Melisa Sidabutar dengan nuansa hitam putih.

"Beautiful soul is never forgotten, Keluarga besar Indonesian Idol turut berduka cita atas berpulangnya "Melisha Sidabutar" Kontestan Top 35 #IdolSpecialSeason. Rest In Peace @melishapricilla,” tulis Instagram resmi Indonesian Idol dikutip Kompas.com, Rabu (9/12/2020).

Berikut fakta-fakta meninggalnya Melisha Sidabutar, peserta Indonesian Idol 2020:

Kesedihan Teman Melisha

Kabar meninggalnya Melisha tersebut dibagikan oleh tetangga sekaligus teman Melisha yang bernama Ellysia Belinda di Instagram Storynya.

Melisha gadis yang terlahir kembar dengan Melita ini menghembuskan nafas, Selasa (8/12/2020).