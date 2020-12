Bagai Pinang Dibelah Dua, Chef Renatta Pamer Wajah Mirip Aktris Korea Seo Ye Ji 

TRIBUNLAMPUNG.O.ID - Chef Renatta Moeloek akhirnya pamerkan potret wajah saat dirinya menjelma jadi aktris korea, Seo Ye Ji lantaran sering disebut mirip.

Chef Renatta Moelek memang kerap disebut mirip dengan Seo Ye Ji.

Pasalnya, juri MasterChef tersebut disebut memiliki bentuk wajah dan sorot mata yang sama dengan pemain drama Korea It's Okay To Not Be Okay.

Seakan menjawab rasa penasaran netizen, rekan Chef Arnold ini pun membahas kemiripannya dan menjelma menjadi Seo Ye Ji.

Mantan Dikta Yovie and Nuno ini memberi pembuktian dengan menggunakan aplikasi Reface.

Namun, reaksi Chef Renatta justru tertawa dan disebut merendah.

Tonton video berita selengkapnya di sini:

Hal itu diketahui dari unggahan Twitter @MoeloekRenatta, yang sukses menyita perhatian warganet.

Chef Renatta seakan kaget melihat hasil edit dari aplikasi Reface tersebut.

Ia terlihat menempelkan wajahnya ke tubuh Seo Ye Ji.