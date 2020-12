Lesti Kejora Ungguli Lisa BLACKPINK dan Kendal Jenner, Pacar Rizky Billar Dianggap Aneh

Pedangdut Lesti Kejora masuk 5 Besar Most Beautiful Women 2020.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Capaian Pedangdut Lesti Kejora yang ungguli Lisa BLACKPINK dan Kendal Jenner sebagai The Most Beautiful Women of 2020 dianggap aneh netizen.

Hal itu hal itu dianggap angin lalu oleh Lesti Kejora.

Diketahui, Lesti Kejora menjadi perbincangan netizen setelah duduk di peringkat 5 daftar The Most Beautiful Women of 2020 versi TB World sejak Minggu (20/12/2020).

Ternyata Lesti baru mengetahui hal itu pada Senin (21/12/2020).

Seperti apa reaksi Lesti Kejora atas hal itu?

Cukup kaget Manajer

Lesti, Rifky Fitria, mengatakan penyanyi tersebut terkejut mendengar kabar tersebut.

"Sebenarnya dia perasaannya mungkin agak sedikit, ya kaget sih, syok. Karena dia baru baca itu juga infonya dari orang-orang sih. Enggak tahu informasinya. Dan aku pun juga tahu ini pas dari tag-tag-an orang," kata Rifky Fitria saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Kekasih artis Rizky Billar ini kaget namanya menjadi trending topic Google hari ini.

