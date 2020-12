Artis Jane Shalimar Siap Gugat Cerai, Sudah 3 Kali Ditalak Arsya Wijaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Artis Jane Shalimar mengaku sehat setelah dikabarkan menghilang oleh Arsya Wijaya, suaminya.

Jane Shalimar membenarkan bahwa pernikahannya dengan Arsya Wijaya yang baru 10 bulan itu kini terancam bubar.

Jane Shalimar bahkan telah berencana melayangkan gugatan cerainya terhadap Arsya Wijaya ke pengadilan agama dalam waktu dekat ini.

Lewat unggahan di akun Instagram Story @janeshalimar_1, Jane Shalimar mengatakan kondisinya saat ini baik-baik saja.

"Thank u for all your concern. Sampai saat ini keadaanku alhamdulillah sehat walafiat," tulis Jane Shalimar dikutip Warta Kota, Jumat (25/12/2020).

Jane Shalimar masih berada di Jakarta, namun sedang tidak bersama Arsya Wijaya.

"Alive and well bersama keluarta tercinta di rumah dan di Jakarta," tulisnya.

Jane Shalimar hanya meminta doa supaya permasalahannya rumah-tangga dengan Arsya Wijaya bisa segera berakhir dan menemui titik terang.

"Mohon doanya agar semua permasalahan cepat selesai dan berjalan baik," tulis Jane Shalimar yang menikah dengan Arsya Wijaya pada Februari 2020.