Medina Zein dan Zaskia Sungkar Akhirnya Berdamai Setelah Berseteru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Medina Zein dan Zaskia Sungkar akhirnya berdamai.

Seperti diketahui, Medina Zein sempat berseteru dengan Zaskia Sungkar dan Irwansyah beberapa waktu lalu.

Perseteruan itu disebabkan karena urusan bisnis.

Sebelumnya, Medina Zein tampak mengunggah momen kebersamaannya dengan Zaskia Sungkar beberapa tahun lalu.

Pada caption unggahan tersebut, Medina Zein menyebut perseteruan yang pernah terjadi di antara mereka adalah proses pendewasaan diri.

"Whatever happened in the past will stay in the last and we are going to move on to the next chapter of our live.

Aku belajar dari apa yang sudah terjadi, aku juga tau, untuk aku pribadi, ini adalah proses pendawasaan," tulis Medina Zein pada Senin (28/12/2020).

"Uniknya, ternyata memori indah yang tidak mungkin hilang yang membantu proses pendewasaan ini : saling memaafkan," lanjut Medina Zein.

Medina Zein berharap dirinya bisa belajar dari perseteruan mereka di masa lalu.

"Dari tahun 2014, memori itu dibuat secara begitu saja.