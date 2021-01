Chord Gitar dan Video Cantik Tapi Tak Menarik Dhyo Haw

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Cantik Tapi Tak Menarik dinyanyikan Dhyo Haw.

Termasuk, video Cantik Tapi Tak Menarik di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video Cantik Kahitna

Baca juga: Lirik Lagu dan Video A Thousand Years Dinyanyikan Christina Perri

Lagu Cantik Tapi Tak Menarik MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Cantik Tapi Tak Menarik dilengkapi lirik lagu Cantik Tapi Tak Menarik dinyanyikan Dhyo Haw.

Versi 1

Em Am

Harus Ku akui

D G

kau memang cantik..

Em Am D G

Seperti bidadari yang turun dari langit..

Em Am

Pancaran matamu

D G

mengiris hatiku..

Em Am

Namun sayang keangkuhanmu

D G

menutup semua itu..

Am D G Em Am D G

Hai kau wanita yang slalu menyembunyikan senyummu disetiap ku melihatmu..

Am D G Em Am D G

Hai kau wanita yang cantik dengan kesombonganmu yang membuatmu jadi tak menarik..

Em Am

Pancaran matamu

D G

mengiris hatiku..

Em Am

Namun sayang keangkuhanmu

D G

menutup semua itu..

Am D G Em Am D G

Hai kau wanita yang slalu menyembunyikan senyummu disetiap ku melihatmu..

Am D G Em Am D G

Hai kau wanita yang cantik dengan kesombonganmu yang membuatmu jadi tak menarik..

Am D G Em Am D G

Hai kau wanita yang slalu menyembunyikan senyummu disetiap ku melihatmu..

Am D G Em Am D G

Hai kau wanita yang cantik dengan kesombonganmu yang membuatmu jadi tak menarik..

Berikut, video musik Cantik Tapi Tak Menarik dalam chord Dhyo Haw.

Itulah, chord Cantik Tapi Tak Menarik dinyanyikan Dhyo Haw serta video YouTube Cantik Tapi Tak Menarik. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )