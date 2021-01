Chord Gitar dan Video Sementara Sendiri Geisha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Sementara Sendiri dinyanyikan Geisha.

Berikut, chord gitar Sementara Sendiri dilengkapi lirik lagu Sementara Sendiri dinyanyikan Geisha.

Intro : G Am C F

G Am C F

C Dm Am

Terpaksa aku sendiri

F

Sementara saja kini

C Dm Am

Bersabar kan datang hari

G

Meskipun ku lelah

Refrain :

F G C

Aku takut kamu tak mengerti

Am Dm

Caraku sampaikan rasa ini

Reff :

C F G C

Ajarkan aku tuk bisa dapat ungkapkan rasa

Dm G

Agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta

Intro : Am C F

C Dm Am

Kembali lagi terulang

F

Tergores hatiku ini

C Dm Am G

Setelah lama menyimpan rasa ini

F G

Terlalu dalam, terlalu dalam