Chord Gitar dan Video Berita Kepada Kawan Ebiet G Ade

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Berita Kepada Kawan dinyanyikan Ebiet G Ade.

Termasuk, video Berita Kepada Kawan di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video Sementara Sendiri Geisha

Baca juga: Chord Gitar dan Video Cantik Tapi Tak Menarik Dhyo Haw

Lagu Berita Kepada Kawan MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Berita Kepada Kawan dilengkapi lirik lagu Berita Kepada Kawan dinyanyikan Ebiet G Ade.

[Intro] C..F C..G C..F C..G

C

Perjalanan ini

G C

terasa sangat menyedihkan

Dm G

..sayang engkau tak duduk

C F

di sampingku kawan

C

..Banyak cerita

G C

yang mestinya kau saksikan

Dm G C

..di tanah kering bebatuan

-G C F C

ho oo oho..hoho hohoho..

-G C F C G

ho oo oho..hoho hohoho..

C

Tubuhku terguncang

G C

dihempas batu jalanan

Dm G

..hati tergetar menampak

C F

kering rerumputan

C

perjalanan ini pun

G C

seperti jadi saksi

Dm G F

..gembala kecil menangis sedih

C

ho ooho ho hoo

[*]

G F C

Kawan coba dengar apa jawabnya

G F C

ketika ia kutanya mengapa

G F C

bapak-ibunya telah lama mati

G F C

ditelan bencana tanah ini