Bupati Raden Adipati Surya Serahkan SK ke 73 CPNS di Way Kanan

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya saat menyerahkan SK kepada 73 CPNS di Way Kanan pada Senin (18/1/2021).

Dokumentasi Humas Pemkab Way Kanan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, menyerahkan Surat Keputusan atau SK kepada 73 orang CPNS yang mengisi formasi di Way Kanan pada Senin (18/1/2021).

Sekretaris Kabupaten Way Kanan Saipul, mengungkapkan, dari 81 formasi yang dibutuhkan, hanya terisi 73 formasi saja.

“Pemkab Way Kanan membuka 81 formasi pada tahun 2019 lalu, tapi memang ada 8 formasi yang tidak terpenuhi sehingga hanya terisi 73 formasi saja,” ungkap Saipul, Senin (18/1/2021).

Penyerahan SK dilakukan kepada perwakilan CPNS yang telah ditunjuk sebelumnya.

Raden Adipati berharap, kepada CPNS yang menerima SK untuk disiplin dan menjalankan tugasnya secara baik.

“Saya harapkan kepada seluruh CPNS yang hadir di sini untuk tetap disiplin."

"Karena disiplin menunjukkan kinerja seorang CPNS,” kata Raden Adipati Surya.

“Mau asalnya darimana, saya harap kalian mau ikuti peraturan yang berlaku di Way Kanan."

"Saya juga berharap bagi kalian semua (CPNS), jangan baru satu tahun (bekerja di Way Kanan) kalian minta pindah."

