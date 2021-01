Chord Yang Hitam Pacarku Yang Pertama Viral TikTok, Video Hitam Putih Cozy Republic

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sedang Viral TikTok lirik lagu yang hitam pacarku yang pertama.

Simak, chord Hitam Putih dinyanyikan Cozy Republic.

Baca juga: Chord Gitar dan Video Hitam Putih Cozy Republic

Baca juga: Chord Gitar dan Video Tetap Tersenyum Kawan Dhyo Haw

Serta, video Hitam Putih di akhir tulisan ini.

Lagu Hitam Putih MP3 bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Hitam Putih dan lirik Hitam Putih dinyanyikan Cozy Republic.

Intro

G Am C D G D

Verse

G Am

Yang hitam, pacarku yang pertama

C

Dia cantik dan kaya

D G D

Sangat manja padaku

G Am

Yang putih, pacarku yang kedua

C

Juga cantik dan kaya

D G

Cinta mati padaku

Chorus

C D G

Aku tak tahu yang mana musti kupilih

C D G

Dua duanya sama cantik dan kaya

C D Em C

Daripada aku bingung, bingung pusing memikirkan

Am D G D

Aku pacari saja dua duanya

Interlude

G Am C D G

Chorus

C D G

Aku tak tahu yang mana musti kupilih

C D G

Dua duanya sama cantik dan kaya

C D Em C

Daripada aku bingung, bingung pusing memikirkan

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G

Aku pacari saja dua duanya

Berikut, video musik Hitam Putih dalam chord Cozy Republic.

Itulah, chord Hitam Putih dinyanyikan Cozy Republic serta video YouTube Hitam Putih, yang Viral TikTok lirik lagu yang hitam pacarku yang pertama. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )