Oknum Aparat Diduga Pasok Beras Tak Layak

Yth Polda Lampung. Kami warga Way Sulan memberi info ada dugaan pembagian beras BNPT (bantuan pangan non tunai) tidak layak kepada sebagian warga di Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan.

Praktik ini diduga melibatkan oknum kepolisian. Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim:081369091xxx

Silakan Lapor ke SPKT Polda

Silahkan dilaporkan ke pihak kepolisian apabila ada dugaan tindak pidana maupun dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang melalui SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) baik di Polda/Polres/Polsek. Terimakasih

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad

Kabid Humas Polda Lampung