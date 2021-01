Chord Gitar dan Video Istana Bintang Setia Band

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Istana Bintang dinyanyikan Setia Band.

Termasuk, video Istana Bintang di akhir tulisan ini.

Lagu Istana Bintang MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Istana Bintang dilengkapi lirik lagu Istana Bintang dinyanyikan Setia Band.

[Intro] Am….Em….F….C [2x]

Am Em F C

disaat kuterjatuh semua menghilang

Am Em F G

disaat kuterluka kamu dimana..oo.oo….

[Musik] Am….Em….F….C

Am Em F C

disaat kubahagia semua mendekat

Am Em F G

disaat kuberada kamu setia….

[*]

Dm Am

menangis nangis sendiri

Dm Am

tak ada yang menemani

Dm Am

kucoba bangkit sendiri

G

sakitpun tetap sendiri….

[Reff]