Vaksin Covid-19 Tiba di Way Kanan, Polisi Siap Amankan Kegiatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 3.360 Dos/Vial Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tiba di Kabupaten Waykanan dalam pengawalan ketat Aparat Kepolisian Polda Lampung dan Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan distribusi Vaksin Merk Sinovac dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 25 Januari 2020 pada pukul 12.30 WIB tiba di Kabupaten Way Kanan.

Vaksin tersebut diamankan di Gudang Instalasi Farmasi Kantor Dinas Kesehatan Pemkab. Way Kanan.

“Kami siap amankan vaksinasi di kabupaten Way Kanan,” katanya, Selasa 22 Januari 2021.

Lebih lanjut, bahwa Vaksin Merk Sinovac tahap 1 berdasarkan berdasarkan Kemenkes RI Dirjen P2P No. SR.02.06 / II / 80 / 2021, Tanggal 8 Januari 2021, diantarkan langsung dengan menggunakan kendaraan milik Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan Mobil Boks BE 8037 WZ, dan pengawalan oleh personil Sat Brimob Polda Lampung dan Polres Way Kanan.

Adapun rincian Vaksin Merk Sinovac yang diterima yakni:

a. Vaksin : 3.360 Dos/Vial.

b. Ads 0.5 ml : 3.360 pcs

c. Safety Box : 50 pcs

d. Alkohol Swab : 3400 pcs

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menyampaikan kesiapan pihaknya dalam pelaksanaan vaksinisasi tahap pertama di Kabupaten Way Kanan yang akan dilaksanakan awal bulan Februari mendatang.

"Vaksinnya sudah sampai di Kabupaten Way Kanan jumlahnya 3.360 dosis yang kita terima, Insyaallah segera kita laksanakan di awal bulan Februari," kata Adipati

Tahap pertama ini sebanyak 2024 tenaga medis dan perwakilan Forkopimda menjadi prioritas untuk divaksin," pungkas Adipati.

Menepis keraguan dimasyarakat terkait vaksin Covid-19 Sinovac, Raden Adipati Surya meyakinkan masyarakat untuk percaya kepada Pemerintah.

"Vaksin ini sama dengan yang disuntikkan ke pak Presiden dan yang disuntikkan kepada kami para kepala daerah di Propinsi kemarin sama saja tidak ada bedanya saya berharap masyarakat percaya kepada Pemerintah kalo tidak percaya lalu percaya kepada siapa? Mari kita bersama sama sukseskan Vaksinasi Covid - 19 yakinlah dengan vaksinasi ini kita dapat terhindar dari penyebaran Covid -19."imbuh Bupati.