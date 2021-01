Curanmor Terekam CCTV, 2 Motor Honda Beat Raib di Indekos Kawasan Kebun Jeruk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pelaku curanmor berhasil membawa kabur dua unit motor sekaligus dari sebuah indekos di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung.

Aksi curanmor yang terekam kamera pengintai alias CCTV itu diperkirakan terjadi sekira pukul 04.00 WIB, Senin (25/1/2021).

Dalam rekaman CCTV, tampak dua pelaku berupaya merusak kontak motor dengan menggunakan kunci T.

Dalam hitungan detik, dua unit sepeda motor milik penghuni indekos raib.

Korban baru menyadari motornya digondol pencuri saat hendak berangkat kerja pagi harinya.

Korban bernama Samsudin mengatakan, pada saat kejadian ia dan penghuni indekos lainnya sedang tidur.

Sehingga, tak ada yang mengetahui kedatangan tamu tak dikenal.

"Kita lagi tidur. Kalau dari CCTV, pelaku masuk itu sekitar jam empat pagi," kata Samsudin, Kamis (28/1/2021).

Diketahui, salah satu motor yang hilang yakni Honda Beat BE 4874 ME warna biru dan Honda Beat BE 2716 XX warna putih.

"Pagi setelah kejadian, kita langsung lapor polisi," kata Samsudin.