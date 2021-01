2 Pengedar Sabu di Lampung Utara Diringkus Polisi, Terancam Hukuman Pidana Mati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan ringkus pelaku peredaran gelap narkotika bukan tanaman jenis sabu di Way Kanan.

Peristiwa penangkapan terhadap pengedar sabu tersebut terjadi di Jalan Kampung Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Sabtu (30/1/2021).

Adapun tersangka yang diringkus polisi berinisial LT (23) dan KR (23). Keduanya merupakan warga Desa Gedung Raja, Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Narkoba Iptu Mirga Nurjuanda mengungkapkan, penangkapan berawal pada Jumat 29 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB.

Ketika itu, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, ada peredaran gelap narkotika jenis sabu di pinggir jalan di Kampung Kayu Batu.

Petugas yang memeroleh informasi, langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan dua orang laki-laki berinisial LT dan KR .

Keduanya lalu menunjukkan barang bukti yang sebelumnya di genggaman di tangan kanan dan kemudian dibuang tersangka LT saat akan diamankan.

Pelaku kemudian diminta untuk mengambil kembali bungkusan dari plastik warna hitam tersebut.

“Saat dibuka ditemukan satu bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 4,63 gram,” kata Iptu Mirga Nurjuanda, Minggu 31 Januari 2021.

Selanjutnya, tersangka pengedar sabu beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tersangka dapat dikenakan pasal 114 ayat (2) atau pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

"Ancaman hukumannya pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun,” tandas Iptu Mirga Nurjuanda.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )