Tingkatkan Citra Positif Polri di Masyarakat, Wakapolres Way Kanan Ajak Personel Berkontribusi

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan memberikan arahan pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Mako Polres Way Kanan.

Lagan memberikan arahan kepada personel, pertama kepada personel untuk meningkatkan pengamanan Mako Polres Way Kanan dan dengan Presiden RI, Joko Widodo telah menunjuk langsung Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menindaklanjuti tersebut Kompol Allagan mengingatkan kepada personel untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terdapat 16 Program Prioritas yang akan dijalankannya.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan tentang bagaimana penggunaan senjata api dinas terhadap anggota harus benar dilatih peruntukkanya dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat bukan sebaliknya.

Diharapkan bagian sumda dan propam dapat mengawasi layak tidaknya diberikan pinjam pakai senpi dinas.

• Polres Way Kanan Tangkap Pelaku Begal Bersenjata Api

• Polres Way Kanan Gelar Sertijab Kasat Narkoba, Kapolsek Kasui dan Kapolsek Banjit

“Ketika rekan-rekan memberikan disposisi ke saya sudah lengkap artinya saya tidak bisa menghalangi sehingga benar benar selektif,” Ujar Wakapolres, Senin 1 Februari 2021.

Selanjutnya melalui Kabid Propam kepada Kapolres dan harus diteruskan kepada seluruh anggota untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Sementara guna meningkatkan citra positif Polri di masyarakat diharapkan Propam merupakan garda terdepan dan benteng terakhir bagi penegakan hukum di lingkungan organisasi Polri mampu melaksanakan tugas pengamanan internal di lingkungan Polri, Pembinaan dan Penegakan Disiplin dan Pembinaan serta Penegakan Kode Etik Profesi Polri dengan membacakan aturan-aturan tersebut pada saat sebelum melaksanakan apel pagi.

“Saya berharap mudah-mudahan beberapa hal yang saya sampaikan dapat sedikit melekat di hati dan pikiran sehingga dapat kita laksanakan sehari-hari. Mari kita berkontribusi sekecil apa pun akan bermanfaat bagi institusi Kepolisian ini,” Imbuhnya.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )