Webtoon The First Night with the Duke Spoiler Episode 30, Duke Mau Cium Nona Etoile?

Ilustrasi. Simak, spoiler Webtoon The First Night with the Duke episode 30, Duke mau cium Nona Etoile?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, Webtoon The First Night with the Duke spoiler episode 30 yang akan bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Episode baru webtoon ini terbit setiap Jumat.

Webtoon The First Night with the Duke adalah karya dari penulis Hwang DoTol.

Adapun, cerita webtoon ini tentang kisah cinta antara Ripley dan Duke.

• Webtoon The Girl 180 Spoiler Episode 22, Pesan Ravin ke Saewoo

• Webtoon Girls World Spoiler Episode 38, Perilaku Chanyang ke Yoorim

Cerita bermula saat Ripley terbangun dari tidurnya.

Ia berada di tubuh orang lain yang tinggal di sebuah kerajaan.

Ripley langsung menyadari bahwa ia berada dalam dunia novel yang pernah ia baca tentang Putri Baron dan Duke.

Ripley diundang untuk datang ke pesta Putri Baron.

Sadar hanya sebagai figuran, ia hanya sibuk menikmati makanan di pesta.

Kamu bisa membaca spoiler Webtoon The First Night with the Duke episode 30 dalam artikel ini.

• Spoiler Webtoon Lee Doona Episode 49, Jinju Akan Tinggalkan Kampus?