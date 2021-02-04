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Webtoon The Girl 180 Spoiler Episode 22, Pesan Ravin ke Saewoo
Berikut, Webtoon The Girl 180 spoiler episode 22 yang bakal terbit di aplikasi Webtoon Indonesia. Akibat ketampanannya, Seowoo Ban menjadi idaman.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kalian penggemar Webtoon, berikut Webtoon The Girl 180 spoiler episode 22 yang bakal terbit di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon The Girl 180 bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki postur tubuh tinggi, kuat, dan berwajah tampan.
Akibat ketampanannya, Seowoo Ban menjadi idaman wanita.
Padahal, ia adalah seorang wanita.
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Webtoon The Girl 180 tayang setiap Jumat.
Webtoon The Girl 180 bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
Diceritakan dalam Webtoon The Girl 180, ibu Seowoo Ban adalah supermodel.
Namun, ia menjadi kuat berkat latihan dari ayahnya.
Ayah Seowoo adalah anggota tim nasional taekwondo.
Kamu bisa membaca spoiler Webtoon The Girl 180 episode 22 dalam artikel ini.
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Webtoon The Girl 180 spoiler episode 22
Webtoon The Girl 180
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Tribunlampung.co.id
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