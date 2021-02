Liga Champions Barcelona vs PSG, Panggung Messi vs Neymar Tunjukan Aksi Terbaiknya

Jadwal 16 Besar Liga Champions, Barcelona vs PSG, Adu Ketajaman Messi vs Neymar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal lengkap Liga Champions babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) dimulai pada Rabu 17 Februari 2021 via Live Streaming SCTV.

Selain itu ada duel Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid, FC Porto vs Juventus, .

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV.

Empat pertandingan 16 besar Liga Champions yang tayang di SCTV adalah Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid.

Bintang Paris Saint-Germain ( PSG), Neymar, bertekad kembali membawa timnya ke final kompetisi elite antarklub Eropa, Liga Champions.

Sebelumnya, bersama PSG Neymar berhasil mencapai final Liga Champions pada musim 2019-2020.

Namun, Neymar dkk harus menerima kekalahan dari wakil Jerman, Bayern Muenchen, di partai puncak usai kalah 0-1.

Bintang asal Brasil itu pun gagal merengkuh trofi Liga Champions, yang sebelumnya pernah dia raih bersama mantan klub, Barcelona, pada 2015 lalu.

Mengenai Liga Champions, Neymar memiliki keyakinan bahwa dia bisa kembali mencapai laga puncak bersama PSG.

"Saya tidak termotivasi oleh kekalahan, saya termotivasi oleh kemenangan yang pernah saya raih dalam hidup dan karier saya," kata Neymar Sportskeeda.