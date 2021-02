Lirik Lagu Life Goes On MP3 Milik BTS, Peringkat Pertama Hot 100 Billboard 2020

lirik lagu Life Goes On BTS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak lirik lagu Life Goes On MP3 milik BTS yang berhasil menempati peringkat pertama Hot 100 Billboard 2020.

Lagu Life Goes On termasuk dalam album BTS bertajuk BE telah dirilis pada 20 November 2020, lalu.

Lagu Life Goes On adalah lagu bergenre hiphop alternatif dengan suara gitar yang sentimental.

Lagu ini diproduksi Pdogg, serta RM, Suga, dan J-Hope yang juga berpartisipasi dalam lagu tersebut bersama dengan Ruuth, Chris James, dan Antonina Armato.

Berikut lirik lagu Life Goes On BTS:

Eoneu nal sesangi meomchwosseo

Amureon yegodo hana eopsi

Bomeun gidarimeul mollaseo

Nunchi eopsi wabeoryeosseo

Baljagugi jiwojin geori