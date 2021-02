Kuliner Lampung, Bun Hot Dog Sediakan Burger hingga Mango Whipped Cream Mulai Rp 10 Ribu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Buns Hot Dog Jalan Teuku Umar tepatnya berada di teras Indomaret menyediakan aneka menu camilan dan minuman dengan harga terjangkau.

Owner Buns Hot Dog Rino Desmalia menu camilan diantaranya black burger, chicken burger, beef burger, double chicken burger, double beef burger, hot dog, sosis jumbo, hot dog with cheese plus egg, chicken plus beef burger, dan hot dog sosis jumbo.

Harga semua menu itu mulai dari Rp 10-17 ribu.

Untuk menu minuman ada chocolate (blend toping plus lava milo dan whipped cream), cappucino (blend toping plus choco dan whipped cream), red velvet (choco plus whipped cream), dan green tea (toping whipped cream).

Harganya Rp 10 ribu per cup.

Mango whipped cream (mango plus smoothies dan cream), strawberry whipped cream (strawberry plus smoothies dan cream), naga whipped cream (naga plus smoothies dan cream), dan avocado whipped cream (avocado plus smoothie dan cream).

Harganya Rp 10-13 ribu.

Rino mengatakan, aneka menu camilan dan minuman itu bisa dibeli langsung lokasi Buns Hot Dog, atau beli online lewat GoFood dan Grab Food.

"Mengenai rasa jangan khawatir, konsumen tidak akan kecewa. Sebab walaupun harganya murah, tapi rasanya tetap memanjakan lidah," kata Rino, Sabtu (13/2/2021)

Menurut Rino Buns Hot Dog sudah ada sejak tanggal 1 September 2020.

Rino membuka Buns Hot Dog karena burger dan hot dog adalah camilan yang banyak dicari orang.

( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )