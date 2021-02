Chord dan Lirik Lagu Bintang Kehidupan MP3 Nike Ardilla Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bintang Kehidupan dinyanyikan Nike Ardilla.

Intro : Am…G…F…C

Dm…Am…E….

Am G

Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

(Am)

harus tabah menjalani

Int. Am..G..F..C

Dm..Am..E…

Am G

Jauh sudah langkahku

F

menyusuri hidupku

C

yang penuh tanda tanya