Polres Way Kanan Bentuk dan Kukuhkan Dai Kamtibmas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kepolisian Resor (Polres) Way Kanan membentuk dan mengukuhkan Dai Keamananan dan Ketertiban Masyarakat (Dai Kamtibmas) di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Kompol Allagan menerangkan kegiatan ini tidak lain sebagai langkah Polres Way Kanan dalam mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Way Kanan.

"Maka perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat dalam hal ini pendakwah atau penceramah untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas melalui kegiatan keagamaan," kata Kompol Allagan, Selasa 16 Februari 2021.

Sementara, akhir-akhir ini isu radikalisme marak dikaitkan masalah agama, tugas kita bersama adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak ada kelompok ataupun aliran pada agama yang merasa pemahamannya paling benar (fanatisme).

“Sehingga tidak terjadi konflik permasalahan agama yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” Imbuhnya.

Untuk itu, kami atas nama Polri sangat berharap kerjasamanya dan terjalin komunikasi yang baik, sehingga pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )