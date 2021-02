Chord dan Lirik Lagu Luka Disini MP3 Ungu Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Luka Disini dinyanyikan Ungu.

Simak juga, lirik lagu Luka Disini dan video Luka Disini.

Dengarkan, lagu Luka Disini MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Luka Disini

Berikut, lirik Luka Disini serta chord Luka Disini dalam Ungu MP3.

[Intro] C G Am Em..F C G...

C G

Dulu Pernah Ada Cinta

Am Em

Dulu Pernah Ada Sayang

F

Namun Kini Tiada lagi

C G

Perasaan Seperti Dulu

C G

Kini Tiada lagi Kisah

Am Em

Cinta ku telah Musnah Sudah

F

Hancur hatiku telah kau

C G

Sakiti Perasaanku

[Reff I]

C G

Biarkan Ku Pergi

Am Em

Jangan kau tanyakan lagi

F C

Ku yakin ini yang terbaik

G

Tuk kau dan diriku...

C G

Biarkan berlalu uuuu

Am Em

Rasa cinta ini dihati

F C

Ku tak bisa tuk menahan

G

Aku luka disini