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Spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 21, Ye Sorang Melompat Ke Jurang?

Spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 21 merupakan karya penulis Chun Ji Hye yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia.

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Simak, Webtoon The Forbidden Marriage episode 21 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 21 yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon The Forbidden Marriage merupakan karya penulis Chun Ji Hye.

Webtoon The Forbidden Marriage berkisah tentang semua orang di negeri Joseon dilarang untuk menikah oleh Raja karena Raja tersebut tidak bisa melupakan kekasihnya dulu.

Bahkan laki-laki dan perempuan setelah berumur 7 tahun tidak boleh duduk bersama.

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Lalu datanglah Ye Sorang gadis yang pandai menipu mencoba mengubah larangan tersebut.

Ye Sorang dikenal sebagai pemilik kedai teh dan jasa meramal nasib Aedaldang atau ahli percintaan.

Untuk spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 21 dapat dilihat disini.

 Sebelumnya diepisode 20, Lee Jeong Hak laki-laki yang akan dinikahkan dengan Ye Sorang tidak sabar untuk menemui calon istrinya.

Ia menguping pembicaraan Ye Sorang dan dayangnya tentang rasa takut Ye Sorang akan pernikahannya.

Lee Jeong Hak meyakinkan diri kalau apa yang ditakutkan Ye Sorang ia bisa mengatasinya.

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Penulis: Reni Ravita
Editor: putri salamah
Sumber: Tribun Lampung
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