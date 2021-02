Glenca Chysara, Pemeran Elsa Ikatan Cinta Mendadak Pamit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski mendapat peran antagonis di Ikatan Cinta, artis cantik Glenca Chysara tetap sukses menuai perhatian publik.

Namun belum lama ini, pemeran Elsa tersebut mendadak membuat pengakuan yang jadi misteri melalui media sosialnya.

Diketahui Glenca Chysara memutuskan untuk mundur dari ingar bingar jagat maya.

Ia bahkan memutuskan untuk rehat dari kehidupan media sosial yang biasa dijalaninya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Glenca melalui Insta Story Instagram-nya.

"Hi, untuk sementara waktu saya izin rehat dulu ya dari sosial media," tulis Glenca dalam Insta Story Instagram @glencachysaraofficial, Kamis (26/2/2021).

Saksikan video Glenca Chysara selengkapnya di sini:

"Untuk temen-temen terdekat, u know where to find me (kamu tahu di mana menemukan saya)," sambungnya.

Terakhir, Glenca juga mengabarkan media sosialnya akan dikelola oleh pihak management-nya sendiri.

"Dan untuk sementara waktu juga, this account is managed by management (akun ini dikelola oleh manajemen) ya. See you!" imbuh Glenca.