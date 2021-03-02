Breaking News:

Webtoon

Spoiler Webtoon You Are My No. 1 Episode 32, Seo Geonwo Mulai Curiga Min Seoyeon Tidak Mencintainya?

Berikut ini adalah spoiler Webtoon You Are My No. 1 Episode 32 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon You Are My No. 1 Episode 32, Seo Geonwo Mulai Curiga Min Seoyeon Tidak Mencintainya?
comic.naver.com
Simak, spoiler Webtoon You Are My No. 1  episode 32. Baca You Are No. 1 di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon You Are My No. 1 Episode 32 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon You Are My No. 1 episode 32 sudah bisa dibaca pada Rabu pekan ini.

Webtoon ini bercerita tentang Min Seoyeon adalah aktris pendatang baru.

Min Seoyeon tidak tertarik dengan Seo Geowon, ia hanya fokus ketujuan awalnya menjadi aktris yaitu balas dendam ke Kang Leeyon.

Baca juga: Spoiler Webtoon Shine On You Episode 32, Jiwoo dan Hajun Kencan

Baca juga: Spoiler Webtoon The Scandal Episode 29, Jiwoo Tak Sadarkan Diri

Kang Leeyon adalah aktris yang terkenal karena sensasinya, ia merebut pacar dari kakak Seo Geowon yang seorang direktur agensi agara ia bisa debut sebagai artis.

Mengetahui Kang Leeyeon menyukai Seo Geonwo, Min Seoyeon memanfaatkan Seo Geonwo untuk balas dendam.

Apa yang akan terjadi selanjutnya pada ketiganya?

Akankah Min Seoyeon akan menyukai Seo Geonwo?

Webtoon You Are My No. 1 bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya Seo Hyeeun/Park Rae Mo.

Baca juga: Spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 20, Aureum Menyerah Tidak Ingin Latihan Free Diving

Baca juga: Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 80, Sihyeong Mencurahkan Isi Hatinya Pada Bitna

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
spoiler Webtoon You Are No. 1 episode 32
Webtoon Indonesia
aplikasi Webtoon Indonesia
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Webtoon
Penulis: Putri Salamah
Editor: Reni Ravita
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Akhir Tragis Anak yang Bunuh Ayah Kandung di Trenggalek, Kini Tewas saat Jalani Masa Tahanan di Sel
Akhir Tragis Anak yang Bunuh Ayah Kandung di Trenggalek, Kini Tewas saat Jalani Masa Tahanan di Sel
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan