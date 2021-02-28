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Spoiler Webtoon Shine On You Episode 32, Jiwoo dan Hajun Kencan

Berikut ini adalah spoiler Webtoon Shine On You Episode 32 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

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comic.naver.com
Itulah, spoiler Webtoon Shine On You episode 32 Baca Webtoon Shine On You di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon Shine On You Episode 32 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Shine On You episode 32 sudah bisa dibaca pada Minggu pekan ini.

Webtoon ini bercerita tentang Jiwoo gadis cantik yang dengan dua anak kecil bernama Hajun dan Hayul.

Jiwoo yang tinggal dengan ibunya , ia orang yang tekun, pekerja keras dan selalu ceria.

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Jiwoo menyukai Woorin teman kecilnya.

Namun, rupanya Hajun juga menyukai Jiwoo saat pertama kali bertemu.

Webtoon Shine On You bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya ARI.

Webtoon Shine On You bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon Shine On You episode 31, Woorin menunggu di depan rumah Jiwoo, tidak disengaja ia bertemu Hajun.

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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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