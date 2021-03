Ilustrasi - Pedagang cabai setan di Bandar Lampung. Harga Cabai Setan di Bandar Lampung Meroket Tembus Rp 140 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga cabai setan di Bandar Lampung melambung tinggi yakni menembus Rp 140 ribu per satu kilogramnya.

"Beberapa waktu yang lalu masih Rp 110 ribu per satu kilogram," kata Sari, salah seorang pedagang di Pasar Pasir Gintung, Jumat (5/3/2021).

Dalam keadaan normal, cabai setan biasa dijual di lingkup pedagang pasar tradisional dengan harga Rp 70-80 ribu per satu kilogram.

Sementara untuk varian cabai lainnya masih terpantau normal.

Baca juga: Harga Cabai Rawit di Pasar Talang Padang Turun, Kini Rp 70 Ribu per Kg

Baca juga: Januari 2021 Bandar Lampung Inflasi 0,8 Persen, Cabai Rawit hingga Ojek Online Sumbang Andil Dominan

"Memang harga cabai setan saja yang naik, (harga) cabai lainnya masih standar," ucap Sari.

Seperti misalnya cabai merah besar Rp 70 ribu per satu kilogram, cabai merah keriting Rp 43 ribu per satu kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 83 ribu per satu kilogram.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Adiansyah mengatakan tingginya harga cabai setan yang tinggi disebabkan musim penghujan yang masih berlarut.

"Ini masih berkaitan dengan cuaca yang ekstrem," jelasnya.

Diungkapkan, harga cabai setan akan kembali melandai seiring pergantian musim.

( Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer )