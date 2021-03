Chord dan Lirik Lagu Seberang MP3 Reza Darmawangsa Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Seberang dinyanyikan Reza Darmawangsa.

Simak juga, lirik lagu Seberang dan video Seberang.

Dengarkan, lagu Seberang MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Seberang

Berikut, lirik Seberang serta chord Seberang dalam Reza Darmawangsa MP3.

Intro

G

C

di bawah lagit jingga

C G

kurasakan damai kita berdua..

C

terlintas direnungan

Am

betapa beruntungnya

G D Em

telah kumiliki seseorang

D C D

yang berikan hangatnya cinta..

C

sekarang atau nanti

C G

yakin akan tetap seperti ini..

C

meski nyatanya takdir dapat

Am G

merubah narasi yang tersusun

D Em D

dalam harapan tak selalu

C D

jadi kenyataan..

Chorus

C D

saat kau ucap kata pisah..

G D/F# Em

kukira hanya tuk sementara

C

tak ku sangka ternyata

D G

kau pergi untuk selamanya..

C

menunggu gelapnya

D

kabut kelam menghilang..

G B Em D

berharap kau ada disana..

C D

a aaaa.. tersenyum menyapa

G C

di seberang tapi tak ada..

Am D Em

sadarku hanya tak mau percaya..



Music Em D/F# G C