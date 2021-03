KPU Way Kanan Apresiasi Stakeholder Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Refki Dharmawan beserta komisioner Doan Endedi, Novrisyah Haryanto, Tri Sudarto dan I Gede Klipz Darmaja melakukan roadshow kunjungan kepada stakeholder dan forkopimda dalam rangka mengapresiasi atas dukungan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang telah berjalan sukses.

Pada hari ini Selasa 9/3 KPU mengunjungi Kejaksaan Negeri Way Kanan disambut Kajari Susilo SH.

Dilanjutkan ke KNPI Way Kanan disambut oleh Ketua KNPI Way Kanan Andi Oktaviandi, Kodim 0427 disambut Dandim Letkol Inf. I Gede Rama CP, Kapolres Way Kanan AKBP binsar Manurung,S.IK, Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Drs.Paryanto, Kepala Dinas Kesehatan Anang Risgiyanto, M.Kes.

Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Refki Dharmawan mengatakan bahwa kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 tidak lepas dari dukungan dan support dari berbagai pihak.

Yakni berupa bimbingan, arahan, sosialisasi, dan ajakan kepada masyarakat untuk datang memilih saat tanggal 9 Desember 2020 sehingga tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Way Kanan cukup tinggi yaitu sebesar 74,46%.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )