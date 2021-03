AS Tak Menyangka Adik Kandung Dicabuli Teman Akrabnya Sendiri

Ilustrasi. AM (23), warga Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, ternyata berkali-kali mencabuli adik temannya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - AS (23), kakak korban, tak pernah menyangka pertemanannya malah dimanfaatkan oleh AM (23).

Tanpa sepengetahuan AS, AM tega mencabuli adik kandungnya, IS (12).

AS dan adiknya selama ini tinggal bersama neneknya.

Karena berteman akrab, kata AS, AM hampir setiap hari singgah ke rumahnya.

Ia pun sudah biasa keluar masuk ke kamarnya.

"Sudah biasa kalau dia main di sini, karena kenalnya juga sudah lama, dari saya kecil. Saya gak habis pikir perbuatan itu (pencabulan) dia lakukan ke adik saya," terang AS, Jumat (12/3/2021).

Ia berharap AM dapat dihukum seberat-beratnya atas perbuatan bejatnya, sehingga tidak mengulanginya.

"Kami serahkan kepada pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya. Harapannya supaya dapat dihukum yang sesuai dengan perbuatannya," imbuhnya.

Selain mengamankan AS, polisi juga menyita barang bukti berupa kaus dalam, celana dalam, dan celana pendek yang dipakai korban saat terakhir kali dicabuli AM.

Berkali-kali