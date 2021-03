Kisah Nirina Zubir yang Alami Baby Blues Setelah Melahirkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nirina Zubir menceritakan beratnya setelah melahirkan anak pertamanya, Zivara Ruciragati Sjarif hingga mengalami Baby Blues.

Cerita itu ia ungkap saat berbincang dengan Daniel Mananta, seperti dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Kamis (11/3/2021).

Mantan VJ MTV ini mengaku, usai melahirkan, ia tak tahu menahu cara merawat bayi.

Nirina Zubir bahkan sempat mengalami baby blues. Pasalnya, ia selalu dimanjakan oleh orangtuanya.

Saksikan video Nirina Zubir Sempat Alami Baby Blues selengkapnya di sini:

“I don’t know bagaimana caranya membesarkan anak. Walaupun setelah proses segala macam, I didn't know it was baby blues,” kata Nirina Zubir.

Nirina mengatakan, setelah melahirkan, ia sendiri yang mengurus anaknya di apartemennya tanpa bantuan suster.

Oleh karena bayinya sensitif dan harus steril, Nirina juga tidak minta bantuan orangtuanya untuk merawat sang anak.

“Jadi gue yang kayak, 'oke di apartemen aja'. Gue take care everthing. Terus dia (Ernest) lagi konser terus. Dia lagi road show terus. Gue di rumah berdua sama anak dan I didn't know it was baby blues,” ucap Nirina.

Karena awal-awal tak tahu merawat anak, Nirina hanya memandangi bayinya.

