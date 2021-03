Babinsa Hadiri Peresmian KTN di Kampung Ojolali Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Babinsa Koramil 427-03/BLU sub Koramil Umpu Semenguk menghadiri acara Launcing kampung tangguh nusantara, untuk memutus mata rantai covid-19 di Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.

Serda Novrianto, babinsa Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk bersama dengan Babinkamtibmas Bripka Minanto menyempatkan hadir dalam acara launching kampung tangguh nusantara.

Dalam kesempatan ini Babinsa Serda Novrianto mewakili Danramil 427-03/BLU mengatakan bahwa tujuan dari acara KTN adalah membentuk Kampung Ojolali yang tangguh dalam mengahadapi masa pandemi Covid-19.

Tangguh dalam hal ini, di bidang usaha kecil, tangguh di bidang keamanan dengan meningkatkan sistem siskamling dan ronda malam untuk warga.

Baca juga: Polda Lampung Kirim Perwira Pantau KTN, Target 2.650 Desa Jadi Kampung Tangguh Nusantara

Baca juga: Satlantas Polres Way Kanan Imbau Masyarakat Tertib Berlalulintas dan Patuhi Prokes

Novrianto menyampaikan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dkm kegiatan sehari hari baik untuk diri sendiri dan keluarga.

“Tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan,” ujarnya, Sabtu 13 Maret 2021.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )