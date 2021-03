Terpeleset saat Naik Perahu Rakit, Warga Way Kanan Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Umpu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan bersama tim Basarnas dari Pemprov Lampung, BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Way Kanan dan aparatur Kampung Gunung Labuhan dibantu masyarakat melakukan pencarian korban yang hilang dalam peristiwa tenggelam di Sungai Umpu Kampung Bumi Ratu Kabupaten Way Kanan, Sabtu (13/3/2021).

Adapun korban Fahrul Mustofa (16) berdomisili di Dusun 05 Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Sialagan menceritakan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kepada Bhabinkamtibmas Polsek Baradatu Aipda Ferry Setiawan pada Jumat tanggal 12 Maret sekitar pukul 12.00 WIB bahwa ada seorang laki-laki bernama Fahrul hendak menyeberang Sungai Umpu Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Korban menggunakan sebuah perahu rakit bambu namun saat akan naik ke rakit korban terpeleset dan terjatuh ke aliran sungai sehingga korban tenggelam tidak muncul lagi ke permukaan dikarenakan tidak bisa berenang.

"Atas kejadian itu Polres Way Kanan bersama tim Basarnas dari Pemprov Lampung, BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Way Kanan dan aparatur Kampung Gunung Labuhan dibantu masyarakat mendatangi TKP guna melakukan pencarian,” ungkap Kompol Evinater Sialagan.

Hingga hari kedua ini, sejak Jumat siang hingga Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pada pukul 11.30 WIB pencarian korban yang dilakukan oleh petugas gabungan setelah menelusuri sungai Umpu dengan menggunakan perahu karet membuahkan hasil.

“Korban ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi korban terpeleset,” jelasnya.

Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Selanjutnya petugas gabungan mengevakuasi korban untuk dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )