Fokus Olah Ketahanan Tubuh, Ormas Olahraga Sparko Lampung Gabungkan 3 Jenis Latihan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bergerak di bidang olahraga, ormas Spartan Komando atau Sparko Lampung menggabungkan beberapa latihan.

Pertama, ketahanan.

Latihan tersebut bertumpu pada berat badan, seperti push up, pull up, sit up, dan lain-lain.

Tak ada alat-alat tambahan dalam proses latihannya, kecuali tiang untuk melakukan pull up.

"Nggak mengeluarkan biaya apapun," ucap ketua Sparko Lampung Edo Kurniawan, kepada Tribunlampungwiki.com, 9 Februari 2021.

Kemudian, marathon.

Kegiatan lari-lari kecil tersebut dapat melatih ketahanan pula.

"Jaraknya kan jauh, berkilo-kilo meter," ucapnya.

Ketiga, gabungan di antara keduanya.

HALAMAN SELANJUTNYA