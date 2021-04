Kuliner Lampung, Chokocis.id Tawarkan Donat Aneka Rasa hingga Pizza Goreng

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Berawal dari kuliah daring di awal masa pandemi Covid-19, sekaligus menyalurkan hobinya memasak, Fresha Adelia Sandy (Adelia) jualan aneka makanan dan minuman via online.

Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga itu memberikan nama Chokocis.id untuk usahanya tersebut.

"Banyak macamnya, ada aneka kue, roti, minuman, bahkan dessert," kata Adelia, Jumat (26/3/2021).

Adelia memaparkan berbagai varian menu yang ditawarkan Chokocis.id beserta harganya.

"Spaghetti Rp 15.000 per porsi, Donat aneka rasa Rp 15.000 per porsi (isi 4), Fudgy Brownies Rp 50.000 per box, Cookies 50.000 per toples," paparnya.

"Oreo cheese dessert Rp 10.000, Brownies Choco dessert Rp 10.000, Pizza goreng Rp 10.000 ( isi 3 ), Kue pancong Rp 10.000 per porsi (isi 8)," sambung dia.

"Gemblong Rp 50.000 per loyang, Pisang karamel Rp 10.000 (isi 6), Burger soye chicken Rp 15.000 per biji," lanjut Adelia.

Adelia mengaku, selama ini belum ada bentuk perhatian dari Pemkab Lampung Barat.

Kendala yang ia hadapi, Adelia mengungkapkan, belum memiliki alat yang memadai ditambah dengan ada beberapa bahan baku yang tidak ada di daerah Liwa, Lampung Barat.

Adelia berharap, usahanya tersebut dapat berkembang dan makin dikenal banyak orang.