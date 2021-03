Sosok Michelle Kuhnle yang Disebut Pacar Baru Kaesang Pangarep

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kaesang Pangarep, anak bungsu presiden Jokowi ini kepergok menggandeng wanita cantik, yang disebut-sebut pacar baru.

Wanita cantik itu bernama Michelle Kuhnle.

Michelle Kuhnle bahkan disebut-sebut akan menggantikan sosok Nadya Arifta dan Felicia Tissue di hati Kaesang.

Dalam fotonya, Michelle Kuhnle dan Kaesang Pangarep sama-sama kompak kenakan jersey Persis Solo warna merah.

Baca juga: Bukan Nadya Arifta, Kaesang Disebut Punya Gandengan Baru Lagi

Baca juga: Kompol Anria Rosa Dimutasi Gegara Salah Tangkap Kolonel TNI AD

Michelle Kuhnle tampak cantik dengan rambut digerai dan pakai kacamata.

Ia pun mengenakan syal suporter Persis Solo.

Kemudian tanpa ragu, Kaesang dan Michelle Kuhnle pamer foto mesra berdua di tengah Stadion Manahan Solo.

Tak hanya itu, Kaesang dan Michelle Kuhnle pun pamer tanda finger heart.

Sosok cewek baru Kaesang, Michelle Kuhnle ternyata bukan wanita sembarangan (kolase Instagram michellekuhnleofficial)

Bahkan di video lain, tampak Michelle Kuhnle dan Kaesang asik nyanyi bareng.

"With the amazing and talented Mas @kaesangp," tulis Michelle Kuhnle, dilansir TribunnewsBogor.com dari akun Instagram @michellekuhnkle