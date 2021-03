Jadwal Perempat Final Liga Champions, Leg Pertama Rabu (7/4/2021)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Jadwal Perempat Final Liga Champions, Leg pertama babak perempat final Liga Champions 2020-2021 akan dimulai pada Rabu (7/4/2021)

Kompetisi Liga Champions Eropa kini telah memasuki babak Perempat Final.

Pada babak delapan besar kali ini ada 8 tim sepak bola eropa yang akan bersaing memperebutkan gelar juara Liga Champions.

Delapan tim sepak bola itu adalah Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, FC Porto dan Chelsea.

antara Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Borussia Dortmund, Bayern Munchen vs PSG dan FC Porto vs Chelsea.

Perempat final Liga Champions tayang lewat stasiun TV SCTV dan TV Online Streaming Vidio.com yang mulai berlangsung Bulan April ini.

Dua pertandingan perempatfinal Liga Champions akan tayang di SCTV.

Namun hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi laga mana yang tayang nantinya.

Leg pertama babak perempatfinal Liga Champions 2020-2021 dimulai pada Rabu 7 April 2021 mendatang.

