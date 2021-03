Vidi Aldiano Dapat Mobil Mewah Hadiah Ulang Tahun, Sang Kekasih Sheila Dara Berikan Kado Spesial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kebahagiaan sedang dirasakan penyanyi Vidi Aldiano yang berulang tahun ke-31 tahun pada 29 Maret 2021 silam.

Pada hari spesialnya pemilik nama Vidi Oxavia Aldiano itu merayakan bersama keluarga dan sahabat.

Tampak di unggahan Vidi berkumpul dengan orang-orang terkasih.

"Blessed to have these people as my family.

Another pandemic birthday for me-!

Thank you for all the wishes guys!! It really means a lot," tulisnya.

(Diberkati memiliki orang-orang ini sebagai keluarga.

Ulang tahun lain di saat pandemi untukku.

Terima kasih untuk semua harapannya. Itu sangat berarti untukku)