Ariel Tatum Beri Dukungan Danella Ilene INTM Lawan Depresi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ariel Tatum yang pernah mengalami gangguan mental Borderline Personality Disorder memberikan dukungannya pada peserta Indonesia's Next Top Model (INTM) Danella Ilene.

Danella Ilene atau Ilene sebelumnya diketahui mengungkap tentang perjuangannya melawan depresi dan eating disorder di acara INTM.

"Dulu pernah depresi tapi udah lewatin itu dan sekarang udah tahu siapa diri aku, aku kayak menghargai siapa aku sekarang," ujar Ilene, dikutip dari YouTube Indonesia's Next Top Models.

Video tersebut kemudian viral karena komentar Deddy Corbuzier dan Luna Maya sebagai juri INTM.

Saat itu Luna sempat mengatakan kalau dirinya juga termasuk menderita eating disorder karena dia banyak makan.

Tidak hanya Luna, Deddy Corbuzier juga mendapat sorotan karena komentarnya terhadap Ilene.

Seakan tahu akan apa yang dirasakan oleh Ilene, Ariel Tatum yang juga pernah berjuang melawan depresi turut memberikan dukungannya terhadap Ilene.

Ariel mengatakan kalau dia memahami apa yang dirasakan oleh Ilene.

"Sending love and my best prayers to you. Please do know that your feeling are valid and you're not alone," tulis Ariel Tatum di Instagram Story @arieltatum.

Ariel Tatum juga membuat unggahan lagi yang ditujukan untuk membela mereka yang mengalami masalah kesehatan mental.

"Menghakimi dan mempermalukan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan adalah langkah awal yang mesti kita hindari bersama," tulis Ariel Tatum.

