25 Napi di Way Kanan Dilatih Budi Daya Itik Petelur 

Lapas Way Kanan memberi pelatihan budi daya itik petelur kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).

TRIBUN LAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Lapas Way Kanan memberi pelatihan budi daya itik petelur kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dalam pelatihan ini lapas menggandeng Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Way Kanan. Pelatihan dilaksanakan di Aula DR Sahardjo.

Kalapas Kelas II B Syarpani menyampaikan, pelatihan bertujuan meningkatkan kegiatan pembinaan kemandirian yang produktif dan menambah keterampilan di bidang peternakan melalui sarana asimilasi dan edukasi (SAE) unit budi daya itik petelur.

Baca juga: Ikuti Pembekalan dan Pelatihan, Anak Agung Oka: Mahasiswa Magang Wajib Terapkan Pelayanan Prima

WBP diharapkan memahami dan memanfaatkannya menjadi bekal saat kembali ke lingkungan masyarakat.

"Untuk kedua kalinya kita gandeng dinas peternakan, sebanyak 25 napi jadi peserta. Hasil telurnya nanti ada yang kita setor ke negara menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," katanya, Rabu (7/4).

Mewakili Kadis Peternakan, Kasi Kesehatan Hewan Anik Eko budiati menyampaikan, pihaknya akan melatih warga binaan bagaimana menjadi perternak yang baik dan benar, mulai cara perawatan hingga upaya pencegahan penyakit.

"Kemudian mengambil langkah-langkah guna mencapai target produksi dan mampu mengembangkan usaha budi daya itik petelur yang menguntungkan," tutupnya.(ang)