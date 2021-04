Polres Way Kanan Bersama Diskes Gelar Pelatihan Tracer Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan bersama Dinas Kesehatan mengadakan pelatihan tracer Covid-19 kepada para Bhabinkamtibmas dan Babinsa di GSG Pesat Gatra Polres Way Kanan, Selasa (13/4/2021).

Kegiatan dihadiri oleh Kasat Binmas Polres Way Kanan Iptu Burhanuddin, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Emi Rizal dan Urkes Polres Way Kanan yang diikuti 15 personel Bhabinkamtibmas jajaran Polres Way Kanan dan 5 personil Babinsa Kodim 0427 Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Iptu Burhanuddin menyampaikan kegiatan ini digelar untuk memberikan pelatihan dan membekali kemampuan kepada petugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa selaku Fasilitator Tracer Covid 19 di wilayahnya masing masing.

Sementara itu Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Emi Rizal memberikan pembekalan tentang cara melakukan penulusuran, melakukan pemantauan karantina dan isolasi mandiri serta pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan karantina dan isolasi mandiri.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )

