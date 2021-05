Rudapaksa Gadis di Belakang Rumah Kosong, Pemuda Terpaksa Duduk di Kursi Pesakitan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rudapaksa gadis belia, seorang pemuda berinisial ATA (18) terpaksa duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (4/5/2021).

ATA didakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dalam persidangan telekonfrensi.

Dalam dakwaanya, JPU Supriyanti menyampaikan perbuatan terdakwa bermula pada Sabtu (23/1/2021) di Lapangan Kalpataru Kemiling.

"Terdakwa awalnya mengajak korban (S (17)), membesuk temannya," kata JPU.

Lanjutnya, setelah pulang terdakwa mengajak saksi korban ke rumah rekan terdakwa.

"Namun saksi korban sempat tak mau lantaran sudah ditelpon oleh kakaknya," bebernya.

JPU mengatakan saksi korban bukannya mengantarkan pulang malah membelokkan sepeda motornya ke Lapangan Kalpataru Kemiling.

"Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motornya dan korban sempat lari karena tidak mau, akhirnya terdakwa mengejar korban dan langsung menggendong korban ke belakang rumah kosong dan gelap," sebutnya.

JPU menambahkan terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap terdakwa.

"Perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

( Tribunlampung.co.id / Hanif Mustafa )