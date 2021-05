Tasya Kamila Setia Dampingi Randi Bachtiar yang Divonis Kanker

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Divonis mengidap kanker, Randi Bachtiar ungkap saat Tasya Kamila setia mendampinginya.

Kabar mengejutkan kini datang dari pasangan Tasya Kamila dengan Randi Bachtiar.

Lantaran melalui akun Instagram @tasyakamila, ia menyampaikan penyakit yang diidap sang suami.

Dalam video berdurasi 1 menit 40 detik, memperlihatkan perjalanan Randi Bachtiar saat berobat.

Bahkan tak jarang ia nampak memakai baju operasi dan menjalani sejumlah tindakan medis.

Melalui keterangan video, Tasya Kamila mengungkapkan perjalanan sang suami melawan kanker.

Mantan penyanyi cilik itu sebelumnya sempat merahasiakan ini selama beberapa waktu terakhir.

Merasa tak mudah untuk menghadapi ini, namun akhirnya diputuskan untuk membagikan kisah Randi Bachtiar.

"@randibachtiar’s Cancer Battle. For months, we’ve kept this privately.