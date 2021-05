Harga YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash, Simak Promo Shopee 2021

Ilustrasi YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash. Simak harga YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash di promo Shopee 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Untuk kamu yang mencari facial wash, simak yuk harga YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash di dalam promo Shopee 2021.

Dalam memeriahkan bulan suci Ramadan, ternyata YOU juga menyediakan promo menarik yang sayang untuk dilewatkan di Shopee.

Melalui promo Murah Lebay, YOU memberikan promo diskon besar-besaran hingga 40 persen.

Salah satunya adalah YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash.

Produk facial wash YOU ini diformulasikan dengan ekstrak buah delima dan Lactic acid yang mampu membersihkan sisa makeup dan pori-pori secara mendalam hanya dalam satu langkah.

Tak hanya itu, kandungan tersebut pun membuat kulit menjadi terasa lebih lembut dan kenyal.

YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash ini juga bisa menghidrasi kulit dan mencegah tanda-tanda penuaan.

Untuk harga YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash, produk ini dijual di Shopee seharga Rp 44.000.

