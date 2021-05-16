Produk Kosmetik
Harga Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara, Simak Promo Shopee 2021
Simak harga Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara dalam promo Shopee 2021.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Situs belanja online ternama, Shopee, memberi penawaran khusus untuk harga Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara.
Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara menjadi satu di antara produk sedang promo di Shopee 2021.
Kamu bisa pilih dan beli produk pilihan keinginanmu dengan belanja online yang sedang diskon di Shopee.
Dalam promo Shopee 2021, ada diskon produk Maybelline di Shopee.
Salah satu produk yang akan dibahas adalah produk mascara Maybelline yang fenomenal.
Baca juga: Harga Maybelline Volum Express Hypercurl Waterproof, Simak Promo Shopee 2021
Salah satu produknya yakni Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara.
Produk ini adalah maskara unggulan dari Maybelline.
Terbuat dari formula kolagen dan mega brush, mampu menebalkan bulu mata hingga 9x lebih tebal.
Maskara Maybelline ini tergolong waterproof atau tahan air.
Cara Pemakaian :
Baca juga: Harga YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash, Simak Promo Shopee 2021
|Harga Maybelline Superstay Matte Ink Beauty Bundle, Simak Promo Tokopedia 2021
|Harga Maybelline Volum Express Hypercurl Waterproof, Simak Promo Shopee 2021
|Harga YOU Golden Age Deep Cleansing Facial Wash, Simak Promo Shopee 2021
|Harga YOU The Gold One Rouge Velvet Matte Lip Cream, Simak Promo Tokopedia 2021
|Harga YOU The Radiance White Essential & Refreshing Toner, Simak Promo Shopee 2021