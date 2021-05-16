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Produk Kosmetik

Harga Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara, Simak Promo Shopee 2021

Simak harga Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara dalam promo Shopee 2021.

zoom-inlihat foto Harga Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara, Simak Promo Shopee 2021
Shopee/Maybelline Indonesia
Ilustrasi maskara Maybelline. Harga Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara, Simak Promo Shopee 2021. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID –  Situs belanja online ternama, Shopee, memberi penawaran khusus untuk harga Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara. 

Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara menjadi satu di antara produk sedang promo di Shopee 2021.

Kamu bisa pilih dan beli produk pilihan keinginanmu dengan belanja online yang sedang diskon di Shopee.

Dalam promo Shopee  2021, ada diskon produk Maybelline di Shopee.

Salah satu produk yang akan dibahas adalah produk mascara Maybelline yang fenomenal.

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Salah satu produknya yakni Maybelline The Magnum Volum Express Waterproof Mascara.

Produk ini adalah maskara unggulan dari Maybelline.

Produk Maskara dari Maybelline
Produk Maskara dari Maybelline (Shopee/Maybelline Indonesia)

Terbuat dari formula kolagen dan mega brush, mampu menebalkan bulu mata hingga 9x lebih tebal.

Maskara Maybelline ini tergolong waterproof atau tahan air.

Cara Pemakaian :

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Tags
maskara Maybelline
Maybelline
promo Shopee 2021
Shopee
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Penulis: Putri Salamah
Editor: Kiki Novilia
Sumber: Tribun Lampung
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