267 Napi Lapas Way Kanan Dapat Remisi Lebaran

Sebanyak 267 narapidana kelas II B Lapas Way Kanan mendapatkan remisi Idul Fitri 1442 H.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 267 narapidana kelas II B Lapas Way Kanan mendapatkan remisi Idul Fitri 1442 H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Way Kanan Syarpani langsung menyerahkan surat remisi tersebut.

Menurutnya, napi yang mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi) tersebut merupakan napi yang berkelakuan baik.

”Sistem permasyarakatan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,” katanya, Senin 17 Mei 2021.

Syarpani menjelaskan, sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup antara individu, warga binaan, dan masyarakat.

Syarpani menambahkan pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada para narapidana merupakan hak yang diberikan oleh negara.

Pemberian remisi khusus Hari Raya ldul Fitri diharapkan dapat memotivasi warga binaan untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari. “Saya harap selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani kehidupan setelah di pidana,” katanya.(anung bayuardi)