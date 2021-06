Anak Tiri Stefan William, Jemima Guri Clementine Sompie Dilarikan Ke Rumah Sakit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anak sulung Celine Evangelista, Jemima Guri Clementine Sompie dilarikan ke rumah sakit. Kondisi anak tiri Stefan William diungkapkan oleh Celine melalui Instagramnya.

Putri Dirly Idol itu terbaring lemah di ruang bangsal rumah sakit. Kamis (10/6/2021) malam, Celine Evangelista membeberkan keberadaan anaknya yang harus rawat inap di Rumah Sakit Brawijaya.

Bahkan Jemima terlihat menangis, ini seperti penampakan di foto yang Celine Evangelista bagikan tersebut.

Namun, hari ini Jumat (11/6/2021) kondisi kesehatan Jemima terpantau semakin membaik setelah mendapatkan pertolongan medis, meski ia harus menjalani operasi imbas patah tulang pada salah satu tangannya.

Para adiknya pun ikut serta menunggu Jemima di rumah sakit bersama Celine, sang bunda.

“Get well really soon sayang, kaka strong, “ kata Celine Evangelista seperti dilansir oleh Banjarmasinpost.co.id, Jumat (11/6/2021).

Tidak disebutkan oleh Celine apa penyebab tangan kanan Jemima menjadi patah sehingga harus menggunakan gendongan tangan.

“Makasih semua support nya buat Jemima.. sekarang jemima masih dikasih painkiller supaya gak kesakitan krn cukup parah .., “ terang istri Stefan.

"Sore ini jemima masuk ruang oprasi.. minta tolong doain sama2 ya kakak2 temen2 semua, “ sambungnya.

Sebagai seorang ibu, Celine yang merawat Jemima dari kecil kendati bukan ibu kandungnya tetap saja panik, cemas dan sedih atas kejadian yang menimpa anak perempuannya.